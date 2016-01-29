Збитки держкомпаній минулого року скоротилися на 100 мільярдів - голова Мінекономрозвитку

Збитки державних компаній у 2015 році, за попередніми даними, скоротилося на 86% - до 16 млрд грн, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус у ході Години уряду в парламенті.

“За попередніми підрахунками, збитки держкомпаній минулого року скоротилися зі 117 млрд грн до 16 млрд грн. Скорочення на цілих 100 млрд грн", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, збиток ТОП-100 державних компаній у січні-червні 2015 року скоротився на 87% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 5,8 млрд грн.

За даними Мінекономрозвитку, такий результат був досягнутий завдяки покращенню показників діяльності національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" - за 6 місяців 2015 року компанія знизила рівень збитковості в 7 разів - до 4,5 млрд грн, у тому числі, завдяки збільшенню тарифів для населення і промисловості, яке відбулося в рамках переходу до ринкових цін на природний газ. Піврічний результат "Нафтогазу" не враховує списання безнадійної заборгованості, яке відбудеться наприкінці року.