Україна отримає технології для модернізації "Хамві"

Державне підприємство "Спецтехноекспорт", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", підписав контракт з американською компанією Textron Systems на поставку в Україну модернізованих до рівня SCTV бронеавтомобілів HMMWV ("Хамві") і з надання технологій для модернізації авто на підприємствах концерну.

Як повідомила прес-служба Спецтехноекспорта, підписання контракту відбулося в рамках Міжнародної конференції по бронетехніці в Лондоні.

"Контракт передбачає виробництво і поставку в Україну трьох високо захищених бойових тактичних автомобілів, а також можливість використання запатентованих технологій Textron Systems для самостійної модернізації автомобілів "Хамві" на підприємствах концерну "Укроборонпром", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, програма модернізації SCTV передбачає установку повністю броньованої моноблочної капсули з V-подібним днищем, що забезпечує високий рівень захисту екіпажу на автомобілях цього класу. Крім того, модернізація двигуна та вдосконалення підвіски забезпечують високу потужність і мобільність бронеавтомобіля. Використання запатентованих технологій компанії Textron Systems дозволяє використовувати модернізовані за програмою SCTV бронеавтомобілі для виконання різних завдань, зокрема, здійснення вогневої підтримки, командування та управління, розвідки, інженерного забезпечення та мобільного передислокації військових.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2015 року в Україну прибула партія з 10 військових автомобілів "Хаммер", наданих в якості військової підтримки з боку США, а пізніше, в липні, прибула ще одна партія з 100 автомобілів.

Раніше представники "Укроборонпрому" повідомляли про розробку власних програм з модернізації "Хаммерів", зокрема, посилення їх броні та встановлення бойових модулів.

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Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні головних підприємств ОПК України.

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Дочірнє підприємство державної компанії "Укрспецекспорт" - державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство "Спецтехноекспорт" створено в 1998 році для ведення експортно-імпортної діяльності на зовнішніх ринках озброєнь. Підприємство спеціалізується на торгівлі продукцією та послугами військового призначення.