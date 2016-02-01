У Китаї індекс виробничої активності впав до трирічного мінімуму

У Китаї індекс ділової активності в промисловому секторі економіки впав на 0,3 пункту в січні 2016 року і склав 49,4 пункту, передає Reuters.

Даний показник є найнижчим з серпня 2012 року, тоді індекс виробничої активності становив 49,2 пункту.

Читайте такожКитай вирішив "наситити економіку" перед святами – влив $67 мільярдівРаніше аналітики прогнозували, що даний індекс складе 49,6 пункту.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році китайська економіка зростала мінімальними темпами за чверть століття. ВВП країни збільшився на 6,9%, споживання енергоносіїв зросло лише на 0,9%.

За прогнозом Exxon, в період до 2025 року попит на енергоносії в Китаї буде щорічно зростати на 2,2%, що на 10% менше, ніж компанія очікувала раніше.

Консалтингова компанія ESAI Energy випустила дослідження, в якому стверджується, що темпи збільшення попиту на нафту в Китаї на період до 2030 року будуть більш ніж в два рази менше в порівнянні з періодом між 2000 роком і теперішнім часом.

На думку аналітиків, якщо ситуація з китайським попитом збережеться, то в поєднанні з перенасиченістю ринку це поставить під питання стабільність нафтогазових компаній у всьому світі.