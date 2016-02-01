Суд вирішив ліквідувати бурову компанію, яку пов'язували з екс-міністром Ставицьким

Господарський суд Донецької області 27 січня 2016 року ухвалив рішення ліквідувати бурову компанію «Голден Деррік», яку ЗМІ пов'язували з екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким, який перебуває у розшуку, повідомляється в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Ліквідація триватиме 12 місяців.

У повідомленні йдеться, що згідно з аудиторським звітом за 2015 рік компанія мала 197,4 млн грн чистих активів, 95,2 млн грн зобов'язань і 102,1 млн грн власного капіталу.

Як повідомляв УНІАН, молдавський мільярдер Анатол Статі в серпні 2015 року одержав контроль над «Голден Деррік». Бізнесмен готовий був вкласти в компанію 300 млн дол.

Вищий адміністративний суд України у липні підтвердив рішення суду нижчої інстанції про позбавлення права на користування 19 ділянками надр з покладами нафти й газу компанії «Голден Деррік»

Проведена Генпрокуратурою перевірка встановила, що в 2011-2012 роках Державна служба геології і надр без проведення аукціонів видала «Голден Деррік» 48 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Згідно з перевіркою, 26 рішень прийнято за відсутності передбачених законом документів. Ще по 16 ділянках, наданих у користування компанії, впродовж двох років не сплачено до бюджету понад 5 млн грн за геологічну інформацію, яка необхідна для використання корисних копалин.