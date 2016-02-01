Українські металурги за рік збільшили збитки на третину - до 31 мільярда гривень

Металургійна галузь України, за попередніми даними, за підсумками 2015 року збільшила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) у порівнянні з 2014 роком на 31,6%, або на 7,5 млрд грн - до 31,2 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром».

За даними об'єднання, чистий дохід (виручка) від реалізації металургійної продукції за вказаний період збільшився на 14%, або на 27,3 млрд грн порівняно з 2014 роком, склавши 194,5 млрд грн.

«У той же час через втрати від курсової різниці (при переоцінці валютних позикових коштів та відсотків за ними) отримано від'ємний фінансовий результат до оподаткування», - наголошується в повідомленні «Металургпрому».

За 2015 рік метпідприємствам відшкодовано 19,9 млрд грн ПДВ. Станом на 1 січня 2016 року, метпідприємства заявили до відшкодування ПДВ в сумі 4,1 млрд грн. (На 1 січня 2015 року заборгованість з відшкодування ПДВ становила 3,7 млрд грн).

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Як повідомляв УНІАН, металургійна галузь України, за підсумками 2014 року наростила збитки (від'ємний фінансовий результат до оподаткування) порівняно з 2013 роком на 84,4%, або на 10,3 млрд грн - до 22,5 млрд грн.