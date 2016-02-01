Лисичанський НПЗ може частково відновити роботу в середині березня - Тука

Лисичанський нафтопереробний завод (Луганська обл., підконтрольна владі територія), який перебуває у власності російської компанії «Роснефть», може частково відновити виробництво в середині березня.

Про це на зустрічі з журналістами заявив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

«Щойно буде зроблено додаткове енергопостачання, а за нашими підрахунками, це середина березня, то фактично одразу одне з виробництв (заводу – УНІАН) почне працювати», - сказав Тука.

При цьому він уточнив, що йдеться про виробництво поліпропілену, який може поставлятися для потреб українського ринку.

Як повідомляв УНІАН, Лисичанський нафтопереробний завод простоює з весни 2012 року за ініціативою попереднього власника – російсько-британської компанії ТНК-ВР. «Роснефть» стала повноправним власником мережі АЗС і заводу навесні 2013 року.

«Роснефть» володіє в Україні 141 АЗС, які працюють під брендом Formula, ТНК, «Золотий Гепард», «Смайл».

На початку січня 2016 року стало відомо, що «Роснефть» продає свою мережу автозаправних станцій в Україні швейцарській Glusco Energy S. A.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ є другим за потужністю нафтопереробним заводом в Україні, здатним переробляти 16 млн тонн нафти на рік.