У Луганській області хочуть відновити завод з виробництва соди

Українські інвестори мають намір відновити завод з виробництва соди в Луганській області, який після модернізації зможе постачати теплову енергію для Лисичанська або Сєвєродонецька.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, нагадавши, що єдиний діючий український завод із виробництва соди розташований в окупованому Росією Криму.

«Єдиний завод, який був на плаву, залишився в Криму. У нас є сировина, але виробництва не залишилося. З'явилися приватні інвестори, які хочуть відбудувати завод», - сказав Тука, уточнивши, що інвесторами є вихідці з Луганської області.

При цьому він повідомив, що інвестори сказали про можливість використовувати потужності заводу в режимі когенерації, тобто за допомогою електроенергії виробляти соду, а тепло, що отримується при виробництві, поставляти в опалювальні системи розташованих поблизу підприємств міст Лисичанська або Сєвєродонецька.

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Довідка УНІАН. В радянський час на території України було три содових заводи: у Слов'янську, Лисичанську і в Красноперекопську (Крим). На сьогодні «в строю» залишилося лише одне підприємство — Кримський содовий завод.

Лисичанський содовий завод – найстаріше хімічне підприємство України, перший содовий завод Донбасу, що існував з 1892 по 2011 роки.