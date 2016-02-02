Реалізація промпродукції в 2015 році зросла майже на 26%

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні в 2015 році склав 1,5 трильйона гривень, що на 304,926 мільярда гривень, або на 25,5%, більше показника за 2014 рік на рівні 1,119 трильйона гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Зокрема, обсяг реалізації у переробній промисловості, на яку припадає 67,8% усього обсягу реалізації, склав 1,016 мільярда гривень, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (19% загального обсягу) – 285,005 мільярда гривень, до добувної промисловості і розроблення кар'єрів (12,21% загального обсягу) – 181,784 мільярда гривень.

Найбільший обсяг реалізованої продукції за 12 місяців припадає на Дніпропетровську область – 19,2%, або 285,120 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році обсяг реалізації промислової продукції склав 1,186 трильйона гривень, що на 74,745 мільярда гривень, або на 6,73%, більше показника за 2013 рік.