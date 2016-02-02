Заготівля брухту в Україні скоротилася до нового антирекорду

За підсумками 2015 року заготівля брухту чорних металів в Україні встановила новий антирекорд і впала до 4,3 млн тонн, що на 1 млн тонн, або на 19% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє державне підприємство «Укрпромзовнішекспертиза».

У повідомленні наголошується, що ключовими факторами скорочення збору брухту стали падіння внутрішніх закупівельних цін на металобрухт, зниження попиту на сировину з боку металургійних комбінатів і відсутність реалізації масштабних проектів модернізації інфраструктури.

«У 2015 році середня закупівельна ціна на внутрішньому ринку впала на 80 дол., або 32%, і становила 169 дол./тонна, в той же час на заготівельних майданчиках в регіонах котирування опустилися до 140-150 дол./тонна, що негативно позначилося на потоці брухту на адресу комбінатів», - коментує ситуацію заступник директора «Укрпромзовнішекспертизи» Юрій Добровольський, слова якого наводяться в повідомленні.

За його словами, в умовах несприятливої кон'юнктури ринку власники металобрухту часто воліли відкладати відвантаження сировини до вищих цін. Крім того, роботи з утилізації великих об'єктів звелися до мінімуму через незадовільну рентабельність таких проектів. Як наслідок низької продуктивності брухтозаготівельній галузі, дефіцитність металобрухту в Україні збільшилася в 4 рази порівняно з 2014 роком і становила 0,3-0,35 млн тонн.

«Чи не єдиним джерелом покриття дефіциту металобрухту залишалося збільшення частки чавуну в сталеплавильній шихті, оскільки імпорт брухту поки недоступний через високу вартість імпортованого матеріалу, а також діючої заборони на експорт брухту з Казахстану, який ще недавно був найбільшим постачальником цієї сировини до України», - зазначає експерт.

У повідомленні йдеться, що на тлі падіння внутрішнього попиту експортні поставки збільшилися до 1,2 млн тонн, що на 0,27 млн. тонн більше минулорічних показників, при цьому лише квотування експорту не дозволило трейдерам наростити зовнішні поставки до 2-2,2 млн. тонн. За підсумками 2015 року Туреччина залишається домінуючим напрямком експорту, на який припало близько 77% українських поставок. Молдова також зайняла значну частку у зовнішній торгівлі брухтом – 21% (на 11 процентних пунктів більше, ніж роком раніше).

«Ми очікуємо, що дефіцитність брухту в Україні наступного року посилиться до 0,4-0,5 млн. тонн, при цьому ключовими факторами посилення дефіциту стануть падіння закупівельних цін на брухт і відсутність модернізації інфраструктури», - прогнозує Добровольський.

За оцінками «Укрпромзовнішекспертизи», в 2016 році середньоринкова ціна брухту на внутрішньому ринку України впаде до 115 дол./тонну.

Як повідомляв УНІАН, з року в рік заготівля брухту в Україні лише скорочується. Якщо в 2001 році показник перебував на рівні 10,2 млн тонн, то в 2014 році заготівля знизилася до мінімального значення за всю історію незалежності на той момент і становив 5,3 млн тонн, оновивши антирекорд минулого року в 5,7 млн тонн (зниження на 7%).

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