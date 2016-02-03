Плоди політики Кремля: Росія через скорочення внутрішнього попиту втратила 10% ВВП

ВВП Росії, за даними Росстату, в 2015 р. скоротився на 3,7% після зростання на 0,7% в 2014 р., номінальний розмір економіки оцінено у 80,4 трлн рублів (1 долар - 75 руб.), або $1,33 трлн проти $2,05 трлн роком раніше виходячи з даних ЦБ за середньорічним курсом: криза і девальвація стиснули доларовий обсяг економіки на третину, пишуть "Ведомости".

З 16 основних видів економічної діяльності додана вартість зросла лише в чотирьох. Найсильніше додана вартість скоротилася в торгівлі – на 10,1%. Це відображає насамперед спад внутрішнього споживання, вважає Микола Кондрашов з Центру розвитку (в оптову торгівлю входять і деякі експортні операції, тобто зовнішній попит).

Читайте такожBloomberg прогнозує Росії тривалу стагнаціюСаме внутрішнє споживання визначило спад економіки: воно скоротилося на 7,9% після зростання на 1,4% в 2014 р. (в тому числі споживання домогосподарств – на 10,1% після зростання на 1,7%). Валове нагромадження стислося на 18,3% – втричі більше, ніж в 2014 р.

Через спад внутрішнього попиту (споживання і валове нагромадження) скоротився і імпорт, що при розрахунку ВВП йде в плюс. У результаті чистий експорт залишився єдиним джерелом підтримки економічного зростання.

Але падіння внутрішнього попиту відняло від економіки ще більше – майже 10% (9,6%). Таким чином, в 2015 р. спад внутрішнього попиту, враховуючи імпорт, призвів до спаду ВВП на 4,2% з 3,7%. У 2014 р. внутрішній попит з урахуванням попиту на імпорт забезпечив економіці 1 в.п. зростання при підсумковому результаті 0,7%.

У результаті в структурі ВВП скоротилася як частка кінцевого споживання (з 72,2 до 71,6%), так і валового нагромадження (з 21,2 до 20,4%).

Швидше за все, деяке відновлення запасів у промисловості після зупинок виробництв у минулому році відбудеться, але навряд чи це поверне ВВП до зростання, сумнівається Володимир Тихомиров з БКС. Розгорнути економіку може стабілізація – навіть не зростання - ціни нафти, вважає він.