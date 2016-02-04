"Укроборонпром" розробляє ударний безпілотник, який здатний знищити танк

Як повідомила прес-служба концерну з посиланням на заступника гендиректора концерну з питань авіабудування Юрія Пащенка, безпілотник зможе виконувати різні функції - від розвідки до знищення ворожої бронетехніки.

"Ми запропонували Міноборони створювати безпілотники, які у змозі знищити, наприклад, ворожий танк", - цитує прес-служба Пащенка.

За його словами, залежно від бойового завдання, ударний безпілотник зможе нести різні комбінації озброєнь і електронного обладнання.

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Як повідомляв УНІАН, раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов заявляв, що на базі державного авіапідприємства "Антонов" розпочато розробку вітчизняних бойових безпілотників. Як відзначав генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Роман Романов, завершення розробки бойових безпілотників можливе у середині 2017 року.

Крім того, раніше "Укроборонпром" передав Міноборони першу партію з трьох безпілотників Spectator, розроблених і виготовлених на підприємствах концерну.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько ста підприємств ОПК України.