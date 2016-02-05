Збитки Toshiba стануть найбільшими за 140 років

Про це повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

В японській компанії вирішили, що до кінця фінансового року (у березні) чистий збиток складе $6 млрд. При цьому доходи залишаться на колишньому рівні, а витрати збільшаться на $750 млн.

З метою поліпшення ситуації Toshiba планує продати збитковий бізнес з виробництва комп'ютерів і прибутковий медичний напрям. Ставка буде зроблена на розробки в галузі атомної енергії та виробництво карт пам'яті. Крім цього Toshiba має намір скоротити продажі за межами Японії.

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Раніше, в кінці 2015 року, Toshiba оголосила про скорочення 7800 робочих місць.

Компанія Toshiba була заснована в 1938 році шляхом злиття двох інших компаній, що ведуть свою історію з кінця XIX століття. Від перших букв їхніх назв і походить назва Toshiba.