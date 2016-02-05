В.О. директора "Електроважмаш" заявляє про рейдерське захоплення підприємства

Звільнений Міністерством экономразивития Айварасом Абрамовичусом керівник Харківського "Електроважмашу" Володимир Глушаков намагається за допомогою рейдерських схем повернути собі посаду.

Про це заявив в.о. директора заводу "Електроважмаш" Дмитро Костюк.

Зокрема, за його словами, Володимир Глушаков за допомогою розглядів у Печерському суді намагається відновитися на посаді.

"Судова інстанція повністю задовольнила позов, але Міністерство подало апеляцію, у зв'язку з чим судове рішення не має на даний момент законної сили. Тим не менш, екс-керівник повернувся до роботи на підприємстві – 19 січня у супроводі озброєної охорони підрозділу "Титан" і людей у камуфляжі та спецзасобами з охоронно-консалтингової компанії "Борисфен" з Дніпропетровська він зайняв свій колишній кабінет і отримав доступ до печатки підприємства та фінансової документації", - заявив він.

"Володимир Глушаков, не чекаючи остаточних рішень вищої судової інстанції, оголосив себе директором. А 28 січня, користуючись моєю відсутністю, Глушаков оголосив на селекторній нараді, що він поновлений на посаді рішенням Печерського суду та є законним керівником", - повідомив Костюк.

На його думку, ситуація така, яка вимагає втручання вищого керівництва держави. Юристи стратегічно важливого для країни підприємства вже подали заяви в облуправління СБУ, ГПУ та інші інстанції про захоплення підприємства екс-директором.

Читайте такожГенеральна прокуратура відновила кримінальні провадження по рейдерському захопленню ринку "7 кілометр" в Одесі

"На сьогоднішній день ситуація на заводі дуже складна, оскільки своїми протиправними діями В. Глушаков зробив неможливою нормальну роботу одного з найбільших державних підприємств України. Під загрозою опинилася не лише виплата заробітної плати, через плутанину з підписами в держреєстрі, але й існування п'яти тисяч робочих місць. У всіх співробітників є сім'ї, діти та їхня доля виявилася під загрозою через рейдерських схем колишнього керівника", - підкреслив Дмитро Костюк.