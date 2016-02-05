Українські металурги з початку року вдвічі скоротили виручку від експорту продукції

Українські металургійні комбінати в січні поточного року скоротили виручку від експорту чорних металів в два рази в порівнянні з січнем 2015 року - до 381 млн дол., при цьому їх частка в експорті країни становить 18,6%, повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з повідомленням, експорт металовиробів скоротився також удвічі - до 42,6 млн дол. і займає 2,1% в загальному експорті країни.

У той же час імпорт чорних металів за січень у грошовому вираженні скоротився порівняно з січнем 2015 року на 17,3% - до 46,2 млн дол., при цьому імпорт металовиробів зріс на 25%, до 40 млн дол.

Також гірничо-металургійні підприємства України в січні 2016 року, в умовах значного падіння цін на залізорудну сировину (ЗРС) в світі, скоротили виручку від експорту цієї продукції в 1,9 раза у порівнянні з січнем попереднього року – до 107,3 млн дол. з 206,5 млрд дол.

Згідно зі статистикою, у січні було експортовано 3,534 млн тонн ЗРС (на 4,5% менше, ніж за січень 2015 року), частка якого в загальному обсязі валютної виручки від експорту становила 5,2%.

Основними покупцями українського ЗРС були Китай – 42,8% виручки, Австрія – 12,2%, Японія – 10,5%.

Також повідомляється, що минулого місяця імпорт ЗРС в натуральному вираженні становив 209,1 тис. тонн, у грошовому еквіваленті скоротився майже вдвічі - до 8,2 млн дол. При цьому всю залізорудну сировину імпортували з Росії.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в січні 2016 року виробництво металопрокату скоротилося на 6% у порівнянні з січнем минулого року - до 1,6 млн тонн, при цьому обсяг виплавки сталі збільшився на 3%, до 1,9 млн тонн, чавуну - на 12%, до 1,92 млн тонн.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частку валютної виручки. До 2014 року частка гірничо-металургійного комплексу країни приносила країні близько третини валютної виручки. Однак після початку бойових дій на Донбасі, ініційованих Росією, а також падінням попиту на металургійну сировину і продукцію в світі (як наслідок, знизилися ціни на ці товари) частка сектора ГМК у валютних доходах знизилася до 25%.

В Україні в 2015 році виробництво металопрокату скоротилося на 16% - до 20 млн тонн, сталі - на 16%, до 22,9 млн тонн. При цьому експорт металопрокату знизився на 15%, або на 3,1 млн тонн до 17,1 млн тонн.

У сукупності зі зниженням цін на світових ринках прокату це потягло за собою зниження експортної виручки на 39%, до 6,4 млрд дол. проти 10,5 млрд дол. у 2014 році.