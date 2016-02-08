У Медведєва задумалися про введення акцизу на шини

Як повідомив РБК урядовий чиновник, автомобільні шини можуть потрапити в перелік товарів, які російська влада збирається обкласти акцизом. «Зараз обговорюється всього три найменування — пальмова олія, газовані напої і шини», - сказав він.

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Голова правління Асоціації виробників шин і генеральний директор «NokianTyres Росія» Андрій Пантюхов сказав, що знає про можливе введення акцизів на шини — це обговорюється в уряді. В умовах економічної кризи, коли продажі нових автомобілів скорочуються, а купівельна спроможність громадян падає, введення акцизів призведе до нового зростання цін і ще більшого стиснення ринку, попередив він, за цим піде скорочення персоналу і податкових надходжень до бюджету.

Пантюхов також зазначив, що автомобіль вже є акцизним товаром і введення додаткового акцизу на один з його комплектуючих буде надмірним.