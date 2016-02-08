Ціни на нікель через Китай впали до мінімуму майже за 13 років

Нікель подешевшав до мінімуму майже за 13 років на побоюваннях, що скорочення виробництва металу в світі недостатньо для того, щоб компенсувати падаючий в Китаї попит.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Як повідомляється, Китай є найбільшим у світі споживачем нікелю з часткою понад 50%. Метал використовується під час виробництва нержавіючої сталі, випуск якої в Китаї знижується.

Котирування тримісячних контрактів на LME під час торгів опускалися на 3,2% — до $7900 за тонну, а потім повернулися до позначки $8155 за тонну, передає Gazeta.ru.

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Індекс LME, в розрахунок якого входять шість базових металів, знизився на 1% в поточному році, при цьому нікель демонструє найгіршу динаміку, подешевшавши на 7,5%.