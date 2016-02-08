Українська бронетехніка перейшла на німецькі двигуни замість російських

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства України, адаптував свою бронетехніку під натівський двигун Deutz (Німеччина) замість російських, постачання яких припинилося з початком військової агресії Росії на Донбасі.

Як повідомила прес-служба, після закінчення випробувань сучасних українських БТР-4, укомплектованих двигунами Deutz, дана техніка була прийнята на озброєння української армії.

"Німецькі Deutz потужні, надійні, і, що дуже важливо в умовах війни, значно тихіші за російські двигуни, що встановлювалися на бронемашини раніше. Українські військові отримають кращі зразки вітчизняної військової техніки, створеної відповідно до стандартів НАТО", - цитує прес-служба гендиректора концерну Романа Романова.

Крім того, повідомляється, що концерн підписав контракт з Deutz AG на постачання даних двигунів. При цьому обсяг контракту в концерні не уточнили.

"Партія нових моторів буде використана для комплектації бронетранспортерів БТР-3, БТР-4 і новітніх бронеавтомобілів «Дозор-Б». Досі на техніку встановлювали морально застарілі двигуни російського виробництва", - додали в концерні. - "Компанія Deutz AG надасть спеціальну ціну для України на партію двигунів. Заощаджені гроші, а мова про майже 25 мільйонів гривень, "Укроборонпром" направить на виготовлення нової техніки для української армії".

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня концерн Deutz AG поставив держконцерну "Укроборонпром" 16 дизельних двигунів марки Deutz. Також в концерні неодноразово відзначали, що серійне виробництво бронемашин "Дозор" відтерміновувалось через відсутність відповідної дозвільної документації з боку Німеччини, що робило неможливим поставку до України двигунів Deutz.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.