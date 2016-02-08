Промпродукція в Україні протягом місяця подешевшала на 1%

Ціни виробників промислової продукції в Україні в січні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, груднем 2015 року, знизилися на 1,1%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з аналогічним місяцем минулого року ціни виробників промпродукції в січні зросли на 21,2%.

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У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні в 2015 році (грудень 2015 року до грудня 2014 року) зросли на 25,4%. У грудні 2015 року порівняно з листопадом ціни виробників промпродукції зросли на 0,3%.