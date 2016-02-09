Білорусь обвалить авторинок Росії - ЗМІ

Підвищені з 4 лютого в Білорусі розміри утилізаційного збору для транспортних засобів негативно позначаться на автомобільному ринку Росії - такий висновок роблять російські експерти, повідомляють "Білоруські новини".

Зокрема, Аналітичне агентство «Автостат» підрахувало, що для фізичних осіб розмір збору збільшився в 8,25 рази, а для юридичних — в 1,65 рази. Відзначається, що підвищені податки призведуть до падіння автомобільних продажів в Росії.

Читайте такожУкраїна домовилася з Білоруссю про прискорений режим оформлення транзитуСправа в тому, що зараз через різниці курсів валют купувати машину в Росії та вивозити її в держави Митного союзу вигідніше, ніж звертатися до місцевих дилерів. Підвищені ставки утилізаційного збору зробили таку економію нерентабельною.

Як повідомляв УНІАН, кількість автосалонів в Росії за підсумками 2015 року скоротилася на 7% до 4159.

Зниження числа точок продажів авто зафіксовано вперше з 2009 року, повністю перестали працювати 75 підприємств. Двісті ділерів зупинили продажу машин, залишивши сервіс.