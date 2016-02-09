Океанський риболовецький флот України вперше за 18 років приніс прибуток

Океанський риболовецький флот України в 2015 році вперше з 1997 року приніс прибуток, який становив 19 млн грн (715 тис. дол.), із яких 9,5 млн грн - дивіденди державі, повідомила прес-служба Державного агентства рибного господарства з посиланням на голову відомства Ярему Коваліва.

«У 2015 році океанський риболовецький флот України одержав 21,2 млн грн прибутку (715 тис. дол. США), з яких не менш як 13,25 млн грн – дивіденди, які будуть сплачені Україні державної риболовецької компанією. Це перший прибуток, який одержить держава від діяльності океанського риболовецького флоту, починаючи з 1997 року», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомили, що Україна відновила втрачений у зв'язку з окупацією Криму Росією контроль над компанією «Фішинг Компані» та державним підприємством «Сервіс», які є власниками суден. Прибуток був сформований завдяки повному погашенню накопичених ще в 1990-2000-х рр. боргів однієї з компаній перед іноземними кредиторами. Крім того, державні підприємства збільшили ставку фрахту майже на 40% - до ринкового рівня.

«Необхідно відзначити, що з моменту підписання договору в 2004 році ставка фрахту переглядалася лише один раз і була збільшена на незначну суму. У процесі переговорів за ставками відбулися консультації з кількома провідними світовими брокерами, зокрема, даньским Atlantic Shipping AS, North Sea Shipbrokers AS, вони допомогли підприємствам сформувати справедливу вартість», - цитує Коваліва прес-служба.

У Держрибагентстві відзначили, що з березня 2014 року зареєстровані у Криму українські державні компанії не отримували кошти за договорами фрахту, і Україна фактично не контролювала свої риболовецькі судна, що перебували на рибному промислі в Новій Зеландії. Сформувалася заборгованість за фрахт 1,6 млн дол. Ситуацію ускладнювало те, що судна перебували в порту приписки Севастополь і в Російському класифікаційному товаристві, і без згоди фрахтувальників перевести флот в Україну було неможливо. Крім того, один із новозеландських фрахтувальників висунув українським компаніям претензії на 5 млн дол., що могло призвести до вимушеної передачі цьому фрахтувальнику одного з чотирьох державних океанських суден.

«Ми провели тривалі переговори з фрахтувальником, в результаті чого було повернуто контроль над українським флотом, підвищена ставка фрахту, з'явилася можливість розірвати договір за ініціативою судновласника, поліпшили умови за кредитами», - відзначив Ковалів.

Довідка УНІАН. Україна за роки незалежності втратила понад 220 великотоннажних суден, або 95% океанського флоту, основна частина якого була незаконно реалізована для погашення фіктивної кредиторської заборгованості. У 1991 році Україна мала понад 230 океанських суден. У 2015 році їх кількість скоротилася до 11, із яких тільки 4 перебувають у державній власності: «Капітан Русак», «Іван Голубець», «Олексій Слободчиков» і «Професор Михайло Александров».

На початку 1990-х років океанський флот України забезпечував вилов 780 тис. тонн риби та водних біоресурсів.

У 2014 році в українських і міжнародних водах риболовецькі підприємства України виловили 91,3 тис. тонн риби та водних біоресурсів без урахування окупованого Росією Криму. До окупації, в 2013 році, цей показник становив 225,8 тис. тонн.

У січні-листопаді цього року загальний вилов риби та інших водних біоресурсів українськими підприємствами становив 72,9 тис. тонн, що на 5,8% менше, ніж аналогічний показник 2014 року.