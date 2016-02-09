Німеччина встановила рекорд з експорту товарів

Німецький експорт товарів протягом 2015 року досягнув рекордно високої позначки - порівняно з 2014 роком він зріс на 6,4%, а сума від продажу цих товарів за кордон становила 1 трильйон 195,8 мільярда євро.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Федерального статистичного відомства Німеччини, передає «Німецька хвиля».

У той же час, як зазначається, імпорт товарів до Німеччини зріс на 4,2%, його сума сягнула 948 мільярдів євро.

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Таким чином, річне сальдо зовнішньої торгівлі склало найбільшу до сьогодні суму - рівень надходжень від експорту перевищив рівень надходжень від імпорту на 247,8 мільярда євро.

До цього найбільше річне сальдо зовнішньої торгівлі було зафіксоване в 2014 році - тоді воно становило 213,6 мільярда євро.

Також зазначається, що більше половини експорту та імпорту становила торгівля з країнами Євросоюзу.