Демчишин: у даний час приватизація держшахт неможлива

Міністерство енергетики і вугільної промисловості має намір залучити з бюджету 2,5 млрд грн на модернізацію і дотації державних вугільних підприємств, що дасть змогу протягом року стабілізувати їх роботу, повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин у ході засідання Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки.

«Потрібно 2,5 млрд грн за фінансовими програмами, які підготувало міністерство, і протягом 12 місяців ми зможемо збалансувати вугледобувні підприємства», - сказав Демчишин, зазначивши, що це дасть змогу своєчасно розплачуватися з шахтарями з заробітної плати.

Як повідомив міністр, більшість з 35 держшахт, які розташовані на підконтрольній владі території, мають погані геологічні умови для роботи, а устаткування на них не оновлювалося навіть коли в 2012-2013 роках на дотації держшахт виділялося понад 10 млрд грн.

Разом з тим Демчишин повідомив, що наразі приватизація держшахт неможлива з ряду причин, зокрема, через борги за електроенергію, погані геологічні умови, а також проведення бойових дій на сході країни. За словами Демчишина, на деяких державних вугільних підприємствах є рентабельні шахти, однак їх виділення в окрему структуру для подальшої приватизації неможливе.

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Як повідомляв УНІАН, Міненерговугілля обіцяє в лютому-березні 2016 року погасити всю заборгованість із заробітної плати за листопад-грудень минулого року перед гірниками державних вугільних підприємств. За словами Демчишина, на 1 січня заборгованість з зарплати становить близько 500 млн грн. Ця сума закладена у державному бюджеті 2016 року і піде на виплату затриманої зарплати шахтарям.

Довідка УНІАН. У 2014 році на дотації вугільним підприємствам планувалося виділити 12 млрд грн, однак через бойові дії на сході України, де розміщені більшість шахт, на дотації було виділено близько 9 млрд грн.