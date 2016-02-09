Радник Путіна: промисловість Росії працює собі в збиток

Обсяг закредитованості російського промислового сектора становить близько половини всіх обігових коштів підприємств, заявив радник президента Росії Сергій Глазьєв.

За інформацією економіста, частка прибутку, яку підприємства спрямовують на погашення відсотків, вже перевищує 100%. Таким чином, промисловий сектор Росії функціонує собі в збиток, вважає він.

Раніше про скорочення прибутку промислового комплексу і зростання кредиторської заборгованості повідомляло Міністерство економічного розвитку, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Зокрема, з жовтневого звіту випливає, що кредиторська заборгованість організацій промислового комплексу з січня 2014 року по жовтень 2015 року збільшилася майже на 1,5 трлн рублів, перевищивши 6 трлн рублів.

"Про які тенденції економічного розвитку при цьому говорить (голова Мінекономрозвитку) пан Улюкаєв, я не розумію. Ситуація йде в рознос", - заявив радник президента.

Він додав, що за рентабельності в машинобудуванні на рівні 2% важко очікувати інвестицій в сектор, оскільки гроші можна спрямувати на біржові спекуляції, де рентабельність вища у багато разів.

"Чому сьогодні наші банки не дають кредити виробничим підприємствам? Тому що на валютному ринку 80% рентабельність. Валютні спекулянти витримають ключову ставку і в 20% і 30% річних", - зазначив він.

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Банк Росії в кінці січня на плановому засіданні ради директорів ухвалив рішення залишити ключову ставку (тобто відсоток, під який він кредитує інші банки) на рівні 11%. Представники бізнес-спільноти заявляють про те, що ставка надмірно висока: їм важко залучати кредити.

В ЦБ парирують, що в умовах зниження нафтових цін підвищилися ризики прискорення інфляції - і в боротьбі з нею банк змушений тримати ставку відносно високою.