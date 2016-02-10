Нафтові апетити Кремля: Росія хоче домогтися в ООН розширення меж шельфу в Арктиці

Росія представила в ООН заявку на розширення своїх володінь в Північному Льодовитому океані. Презентацію провів міністр природних ресурсів і екології Сергій Донський.

У переглянуту заявку, яка була подана в серпні, внесені райони південного краю хребта Гаккеля, улоговина Підводників і ряд ділянок морського дна, пише «Радіо Свобода».

У даний час на ці ділянки претендують Росія, Данія, Канада і США. За словами міністра, країни домовилися не перешкоджати розгляду комісією ООН заявок один одного.

Потенційні запаси вуглеводнів на нових територіях перевищують 5 мільярдів тонн умовного палива. Розгляд заявки займе від трьох до п'яти років.

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Росія домагається розширення арктичних кордонів з 2001 року. Згідно з конвенцією ООН, економічна зона держав може бути розширена в тому випадку, якщо морське дно за її межами є природним продовженням окраїни материка.

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У березні 2014 року претензії Росії на ділянку в Охотському морі площею більше 50 тисяч квадратних кілометрів були задоволені.