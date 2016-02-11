Україна перетворюється на сировинний придаток – голова комітету Ради з промполітики

Незважаючи на те, що законно експортувати можна тільки надлишок сировини, Україна продає за кордон стільки, що власним підприємствам її не вистачає. Про це в інтерв'ю виданню "Новое время" розповів голова комітету ВР з промислової політики Віктор Галасюк.

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"Сьогодні існує проблема дефіциту металобрухту в металургії. Ситуація аналогічна з лісовою галуззю. Згідно із законом, продавати за кордон можуть тільки надлишок сировини. Але так побудована корупційна бюрократична система, що вони експортують за кордон, а місцеві потреби не задоволені. Через це зупиняються металургійні заводи: скажімо, в минулому році зупинився "Дніпросталь", єдиний новий завод у країні, і ми програємо іншим країнам. Практично всі металурги залежать від цього сировини, тільки різною мірою", - розповів Галасюк.

За словами депутата, держава вже пішла назустріч деревообробній промисловості, прийнявши в минулому році законопроект про заборону на 10 років експорту лісу-кругляка з України.

Галасюк також заявив, що комітет планує підвищити експортні мита на брухт на три роки з 10 до 35 євро. Це, за словами депутата, дозволить припинити практику вивезення сировини за кордон, де з українського металу виробляється продукція.

"При цьому Туреччина у нас масштабно імпортує металобрухт. Чому? Тому що з нього виходить дуже класна продукція, екологічно чиста металургія, тобто викидів немає і це дешевше, ніж з руди. І парадоксальна ситуація - те ж, що з деревиною, тобто Україна стала сировинним придатком. Ми продали металобрухт, щоб потім вони там зробили метал, потім з нього зробили машини, а ми потім їх імпортуємо. Ми збираємося підвищити експортні мита на брухт на три роки з 10 до 35 євро, щоб зупинити цю тенденцію. За розрахунками експертів, це якраз той рівень, який дозволить забезпечити внутрішній ринок, стримати бездумне зростання експорту", - вважає глава комітету з промислової політики.

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