Суд передав державі майно Одеського НПЗ, що належав Курченку
Майно нафтопереробного заводу передали держпідприємству «Укртранснафтопродукт».
Приморський районний суд Одеси дозволив передачу рухомого майна Одеського нафтопереробного заводу, що належав скандально відомому бізнесмену Сергію Курченко і простоює вже більше року, держпідприємству «Укртранснафтопродукт».
Про це йдеться в постанові суду від 5 лютого, оприлюдненій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Згідно з повідомленням, суд також передав в управління «Укртранснафтопродукт» ВРП-110 кВ (відкритий розподільний пристрій) і нежитлові будівлі енергоблоку - когенераційної установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, що забезпечують життєдіяльність Одеського НПЗ.
Частина цього майна належить компанії «Енергія і газ України», засновником якої є власник Одеського НПЗ – кіпрська компанія Empson Limited.
На все це майно 19 січня Приморським райсудом було накладено арешт. При цьому 25 січня державне підприємство «Укртранснафтопродукт» звернулось до прокуратури Одеської області з проханням передати рухоме майно і об'єкти виробничого забезпечення НПЗ на зберігання.
Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва в кінці листопада 2015 року (через півтора року) зняв арешт з грошових коштів та майна компанії СЄПЕК, підконтрольної Сергію Курченку.
У січні поточного року Державна фіскальна служба Суворовського району Одеси ініціювала банкрутство Одеського нафтопереробного заводу.
У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, що входять в холдинг Сергія Курченка СЄПЕК, за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн.
За документами, дані нафтопродукти не повинні були реалізовуватися на території України, а повинні були поставлятися в треті країни, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків. За оцінками МВС, злочинний дохід Курченка від зазначеної діяльності становив близько 7 млрд грн.
Зараз Курченко оголошений в міжнародний розшук, і правоохоронні органи вживають заходів щодо його затримання.
Раніше СБУ виявила факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь холдингу СЄПЕК медіаресурсу UMH group, футбольного клубу «Металіст», Одеського нафтопереробного заводу і мережі автозаправок SparschweinGmbH & Co в Німеччині (170 об'єктів).
В ході розслідування були заарештовані особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.
Довідка УНІАН. СЄПЕК раніше працювала під брендом «Група компаній «Газ Україна», яку ЗМІ пов'язували з махінаціями на ринку нафтопродуктів. Напередодні заяви про купівлю Одеського НПЗ (кінець лютого 2013 року) група компаній «Газ Україна», яка є одним з великих гравців на ринку скрапленого газу України, заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом - «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).