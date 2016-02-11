Суд передав державі майно Одеського НПЗ, що належав Курченку

Приморський районний суд Одеси дозволив передачу рухомого майна Одеського нафтопереробного заводу, що належав скандально відомому бізнесмену Сергію Курченко і простоює вже більше року, держпідприємству «Укртранснафтопродукт».

Про це йдеться в постанові суду від 5 лютого, оприлюдненій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з повідомленням, суд також передав в управління «Укртранснафтопродукт» ВРП-110 кВ (відкритий розподільний пристрій) і нежитлові будівлі енергоблоку - когенераційної установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, що забезпечують життєдіяльність Одеського НПЗ.

Частина цього майна належить компанії «Енергія і газ України», засновником якої є власник Одеського НПЗ – кіпрська компанія Empson Limited.

На все це майно 19 січня Приморським райсудом було накладено арешт. При цьому 25 січня державне підприємство «Укртранснафтопродукт» звернулось до прокуратури Одеської області з проханням передати рухоме майно і об'єкти виробничого забезпечення НПЗ на зберігання.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва в кінці листопада 2015 року (через півтора року) зняв арешт з грошових коштів та майна компанії СЄПЕК, підконтрольної Сергію Курченку.

У січні поточного року Державна фіскальна служба Суворовського району Одеси ініціювала банкрутство Одеського нафтопереробного заводу.

У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, що входять в холдинг Сергія Курченка СЄПЕК, за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн.

За документами, дані нафтопродукти не повинні були реалізовуватися на території України, а повинні були поставлятися в треті країни, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків. За оцінками МВС, злочинний дохід Курченка від зазначеної діяльності становив близько 7 млрд грн.

Зараз Курченко оголошений в міжнародний розшук, і правоохоронні органи вживають заходів щодо його затримання.

Раніше СБУ виявила факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь холдингу СЄПЕК медіаресурсу UMH group, футбольного клубу «Металіст», Одеського нафтопереробного заводу і мережі автозаправок SparschweinGmbH & Co в Німеччині (170 об'єктів).

В ході розслідування були заарештовані особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. СЄПЕК раніше працювала під брендом «Група компаній «Газ Україна», яку ЗМІ пов'язували з махінаціями на ринку нафтопродуктів. Напередодні заяви про купівлю Одеського НПЗ (кінець лютого 2013 року) група компаній «Газ Україна», яка є одним з великих гравців на ринку скрапленого газу України, заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом - «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).