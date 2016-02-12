Євросоюз на півроку запровадив мита на холоднокатану сталь з Росії і Китаю

Євросоюз на 6 місяців запровадив мита на холоднокатану сталь з Росії і Китаю після антидемпінгового розслідування, передає ТАСС з посиланням на матеріали офіційного журналу ЄС.

Щорічні обсяги постачання холоднокатаного прокату до ЄС з Росії оцінюються приблизно в $280 млн.

Читайте такожУкраїнські металурги з початку року вдвічі скоротили виручку від експорту продукціїМита встановлені для Магнітогорського металургійного комбінату Віктора Рашникова у розмірі 19,8%, для "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова на рівні 25,4% і для Новолипецького металургійного комбінату в розмірі 26,2%.

"Ми наполягаємо на тому, що прийняте в ЄС рішення є помилковим. Всі доводи і факти російської сторони були проігноровані і в ході розслідування використовувалися некоректні вихідні дані. Компанія продовжить наполягати на об'єктивному розгляді, щоб ця помилка була виправлена", - зазначив представник НЛМК.

Представник ММК також зазначив, що комбінат задіє всі законні засоби для того, щоб оскаржити рішення щодо введення мита.

У прес-службі "Сєвєрсталі" заявили, що введення мита є прямим порушенням норм СОТ.

Антидемпінгове розслідування щодо холоднокатаного прокату з Росії та Китаю було ініційовано ЄК за заявою Асоціації європейських виробників сталі (Eurofer). Близько 60% від загального імпорту сталі на ринку ЄС займає постачання з Росії, Китаю та України.