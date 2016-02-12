Торгпред вважає перспективним ринок Ірану для української промпродукції

Україна повинна забезпечити вихід своєї промислової продукції на ринок Ірану після зняття санкцій з цієї країни, повідомила на прес-конференції в Міністерстві інфраструктури заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська.

"Іран для нас є достатньо перспективним ринком не лише для агропродукції, а в першу чергу - для промислової продукції", - сказала Микольська.

За її словами, у березні цього року відбудеться зустріч українсько-іранської комісії з питань торгово-економічного співробітництва.

"Зараз саме час її проводити, оскільки санкції з Ірану потихеньку знімаються. Ситуація стає спокійнішою і привабливішою для співробітництва між країнами", - додала вона.

У свою чергу, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначив, що особливий інтерес Іран виявляє до залізничної продукції.

"Іран розуміє нашу продукцію, наших фахівців і виявляє особливий інтерес до залізничної продукції, зокрема, до вагонів. Необхідність - величезна, гроші теж є", - сказав міністр.

Пивоварський також додав, що українські виробники, які хочуть поставляти свою продукцію до Ірану, отримають політичну підтримку від українського уряду.

"Ставте нам конкретні завдання, говоріть, що вам цікаво, які двері не можете відкрити, ставте чіткі дедлайни", - підкреслив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство економрозвитку повідомляло, що Іран зацікавлений у співпраці з Україною у водній індустрії та електроенергетиці. Крім того, Іран виявив зацікавленість в імпорті зернових з України в обсязі до 3 млн тонн. За словами керівництва Мінекономрозвитку, зняття економічних санкцій з Ірану актуалізувало питання розвитку українського аграрного експорту в цю країну.