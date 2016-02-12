Мексика продовжила на 5 років мито на український гарячекатаний прокат

Мексика продовжила на 5 років дію антидемпінгового мита у розмірі 25% на український гарячекатаний прокат.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Як повідомляв УНІАН, Мексика у зв'язку з зацікавленістю металопереробних компаній мала намір переглянути антидемпінгове мито на український гарячекатаний прокат.

Зацікавлені в результатах перегляду українські виробники повинні були подати відповіді на офіційний запитальник і доказові матеріали до 8 травня минулого року.

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Колегія Євразійської економічної комісії (наднаціональний орган Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі, Казахстану, Вірменії та Киргизії) 27 січня прийняла рішення ввести антидемпінгове мито на українські безшовні нержавіючі труби діаметром до 426 мм терміном на 5 років у розмірі 18,96% від митної вартості.

При цьому для ПРАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» та ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» встановлюється мито у розмірі 4,32% від митної вартості.