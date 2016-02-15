Промвиробництво в РФ за місяць впало майже на 20%

Промислове виробництво в Росії в січні до грудня впало на 19,7%, при цьому з очищенням від сезонних факторів промвиробництво до грудня, навпаки, зросло на 0,4%.

Про це свідчать дані Росстату, повідомляє Gazeta.ru.

Читайте такожМінфін Росії пророкує країні 15 років застою

У річному вираженні в січні 2016 року спад промислового виробництва становив 2,7% проти 4,5% у грудні — таким чином, у річному вираженні спад сповільнився.

За підсумками 2015 року промисловість у Росії знизилася на 3,4%, при цьому в січні 2016 року вона зросла на 0,9%. Таким чином, одним із факторів зниження виробництва у січні поточного року став ефект високої бази». Крім того, у місячному вираженні промвиробництво в січні традиційно «просідає» в зв'язку з сезонними факторами.