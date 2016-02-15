Україна та Туреччина домовились про спільне виробництво військової техніки та зброї

Сторони детально обговорили питання співпраці в окремих проектах. Планують залучати сучасні технології виробництва військової техніки та зброї в різних галузях оборонпрому в межах українського та турецького ОПК. Також домовились створити робочі групи для їх реалізації. Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

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"Ми розглядаємо Туреччину як стратегічного партнера нашої держави", - сказав Турчинов і додав, що ще за результатами його візиту до Туреччини у січні було прийнято рішення про "тісну співпрацю оборонопромів обох держав".

У свою чергу Демір наголосив на важливості співробітництва між Україною та Туреччиною.

"Ми надзвичайно зацікавлені в співпраці з Україною та переконані, що це співробітництво буде дуже продуктивним. Вважаю, що об'єднавши зусилля, наші країни стануть сильнішими", - підкреслив він.