Україна в 2015 році прийняла майже 3 тисячі технічних стандартів ЄС

Україна в 2015 році прийняла 2,7 тисячі технічних стандартів, гармонізованих із законодавством Євросоюзу, а також скасувала 15 тисяч радянських Гостів.

Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов на своїй сторінці в Facebook.

"Нових стандартів в 2015-му прийняли 4,8 тисячі, з яких 2,7 тисячі - гармонізовані з європейськими та міжнародними, в тому числі, під директиви ЄС згідно з додатком III Угоди про асоціацію. На сьогодні прийняті як національні всі стандарти в пріоритетних для угод АСАА (Угода про взаємне визнання Україною та ЄС сертифікатів відповідності на промислову продукцію - УНІАН) секторах промисловості", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, за словами Нефедова, Україна майже готова до підписання угоди АСАА (Угода про взаємне визнання Україною та ЄС сертифікатів відповідності на промислову продукцію) за кількома групами промислових товарів, яке дасть можливість експортувати продукцію без додаткової сертифікації в Євросоюзі.

В грудні 2014 року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна має намір повністю відмовитися від радянської системи стандартизації та перейти на європейські стандарти вже до 2016 року.

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Верховна Рада 15 січня 2015 року прийняла закон про адаптацію українського законодавства до норм Європейського Союзу у сфері технічних регламентів та оцінки відповідності.