"Укроборонпром" за рік підписав контрактів з експорту зброї на $1,3 мільярда

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, в 2015 році підписав експортних контрактів на постачання озброєння на 1,3 мільярда доларів.

Про це в ході першого в Україні інвестиційного форуму з питань оборони і безпеки повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Роман Романов.

"У 2015 році ми підписали експортні контракти на 1,3 мільярда доларів", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що оборонні підприємства України у 2016 році будуть повністю забезпечені замовленнями на виробництво нової техніки для української армії.

Раніше генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Роман Романов повідомив, що завантаження концерну складає всього 40%.

Згідно з держбюджетом України на 2016 рік, фінансування оборонного сектора країни становить понад 110 мільярдів гривень. Зокрема, бюджети Міноборони і МВС збільшено на 21% - до 55,6 мільярда гривень і 40,8 мільярда гривень відповідно.

За словами голови Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова, в оборонному замовленні на 2016 рік пріоритетним напрямком буде розробка і виробництво вітчизняних сучасних ракетних комплексів, важкої гаубичної артилерії, засобів протиповітряної оборони і зв'язку, а також нових зразків бронетанкової техніки.

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Довідка УНІАН. Державне підприємство "Спецтехноекспорт" - одна з найбільших компаній-спецекспортерів України у складі ДК "Укроборонпром". Підприємство спеціалізується на експорті та імпорті новітньої зброї, військової продукції і технологій, а також техніки спеціального призначення. "Спецтехноекспорт" тісно співпрацює з вітчизняними підприємствами, науково-дослідними центрами, конструкторськими бюро, а також державними і приватними компаніями з понад 30 країн світу.