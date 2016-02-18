Для переходу "Укроборонпрому" на стандарти НАТО необхідний 21 мільярд гривень - гендиректор
12:09, 18 лютого 2016Промисловість
499
Романов розповів про необхідні інвестиції для переходу підприємств на стандарти НАТО.
У підприємства "Укроборонпрому" потрібно інвестувати 21 мільярд / Фото: ДК УкрОборонПром / Twitter
Для переходу підприємств державного концерну «Укроборонпром» на виробництво техніки за стандартами НАТО необхідно близько 21 млрд грн.
Читайте також"Укроборопром" за рік підписав контрактів з експорту зброї на $1,3 мільярда
Про це в ході першого в Україні інвестиційного форуму з питань оборони та безпеки повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Роман Романов.
"Для переходу наших підприємств на стандарти НАТО необхідно інвестувати близько 21 млрд грн", - сказав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter