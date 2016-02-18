Для переходу "Укроборонпрому" на стандарти НАТО необхідний 21 мільярд гривень - гендиректор

Для переходу підприємств державного концерну «Укроборонпром» на виробництво техніки за стандартами НАТО необхідно близько 21 млрд грн.

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Про це в ході першого в Україні інвестиційного форуму з питань оборони та безпеки повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Роман Романов.

"Для переходу наших підприємств на стандарти НАТО необхідно інвестувати близько 21 млрд грн", - сказав він.