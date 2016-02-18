Рада має намір спростити створення технопарків в Україні

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, що передбачає спрощення реєстрації технологічних парків в Україні та інноваційних проектів, які вони розробляють, для посилення кооперації таких парків з промисловістю.

За прийняття відповідного законопроекту №2216а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності технологічних парків" в першому читанні проголосували 232 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Заступник міністра освіти і науки Максим Стріха повідомив, доповідаючи по законопроекту, що даний законопроект спрямований на вдосконалення роботи технологічних парків для підтримки наукових розробок і випуску інноваційної продукції в таких парках.

"Я хочу нагадати, що на початку двохтисячних років українські технопарки реалізували понад 120 інноваційних проектів. В результаті були створені 3,5 тисячі робочих місць, вироблено на 13 мільярдів гривень інноваційної продукції, і до бюджету надійшло понад 1 мільярд гривень у тодішніх цінах", - сказав Він.

Разом з тим, протягом останніх 5 років, за словами Стріхи, не було зареєстровано жодного нового інноваційного проекту, оскільки були внесені зміни в законодавство.

"Законопроект враховує європейський досвід і пропонує дерегуляцію та спрощення як процедури реєстрації самих технопарків, так і проектів, які вони розробляють", - сказав він.

Також Стріха зазначив, що документ не встановлює жодних додаткових пільг.

Голова комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк заявив, виступаючи з трибуни, що даний законопроект полегшить взаємодію наукової сфери та промисловості.

"Цей законопроект допомагає науково-освітнім університетам, дослідницьким інститутам співпрацювати з реальним сектором економіки. На жаль, він не встановлює жодних податкових чи інших пільг для таких технологічних парків", - сказав Галасюк.

За його словами, даний законопроект спрямований на врегулювання діяльності технопарків. Зокрема, він виключає технопарки зі списку вільних економічних зон.

Читайте такожБез підтримки і реальних економічних стимулів істотного зростання будівництва не буде - експерт

Довідка УНІАН. 25 червня 2015 року наукові та технологічні парки України об'єдналися в Національну асоціацію наукових, технологічних парків та інших інноваційних організацій України.

Мета створеної асоціації - сприяти підвищенню ролі наукових і технологічних парків в інноваційному розвитку України.

Головою Асоціації був обраний голова Міжнародного фонду сприяння інвестиціям Віктор Івченко. Міжнародний фонд сприяння інвестиціям - громадська організація, що займається залученням внутрішніх і зовнішніх інвестицій в українську економіку шляхом пошуку інвестиційних об'єктів та сприяння інвесторам у подоланні бюрократичних процедур. Фонд активно брав участь у створенні Національного депозитарію України.