Путін і Орбан обговорили продаж Угорщині 30 вертольотів Мі-8/17, незважаючи на санкції

Про це УНІАН повідомило джерело за підсумками переговорів.

«Чому, власне, з Угорщини постійно звучать голоси про необхідність послаблення санкцій проти Росії. Міністерство оборони Угорщини хоче закупити і РФ близько 30 багатоцільових вертольотів Мі-8/17. Вартість контракту оцінюється і суму понад 400 млн доларів. Візит Орбана до Москви 17 лютого було присвячено у тому числі обговорення цього контракту», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, за допомогою цього контракту Орбан хоче компенсувати Путіну проблеми в реалізації проекту будівництва АЕС в Угорщині, де РФ виступає головним підрядником.

«Орбан вже взяв частину російських коштів, призначених для цього проекту, і особисто гарантував Путіну, що проект буде реалізовано без проблем, але в ЄС заявили, що контракт суперечить законодавству Євросоюзу, і заблокували його», - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожПрем'єр Угорщини: автоматичного продовження санкцій проти Росії не буде

Він зазначив, що Путін висловив угорській делегації своє роздратування за зрив мільярдного атомного контракту і натякнув Орбану про можливі проблеми у майбутньому. Зокрема, у Кремлі готові виділити фінансування не тільки правлячій партії Орбана, а й опозиції.

«Закупівля вертольотів може бути непоганою компенсацією, оскільки у вертолітної угоді присутній значний політичний підтекст, а це дуже цінується Путіним, і він, зі свого боку, зацікавлений «підчепити» угорського прем'єра ще на один гачок. І якщо Угорщина купить російські вертольоти, це буде успіхом для Кремля - буде зруйновано режим санкцій, незважаючи на окупацію територій в Україні», - сказало джерело.

Читайте такожОрбан: Угорщину спіткала б доля України, якби вона не вступила до ЄС

За його словами, російська пропаганда вже заявляє про «ослаблення європейської солідарності» і «посилення союзницьких зв'язків між РФ і Угорщиною».

Він зазначив, що заради «російського контракту» Орбан був готовий відмовитися від співпраці із західними виробниками - Augusta Westland і Sikorsky.

Читайте такожПрем'єр Угорщини знову "пройшовся" по мусульманах

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Орбан у Москві за підсумками переговорів з Путіним заявив, що період автоматичного продовження європейських санкцій проти Росії залишився позаду. «Досі санкції продовжувалися автоматично. Я думаю, що цей період вже позаду. Все більше і більше країн в Європі розуміють те, про що я говорю», - сказав Орбан.

Путін, у свою чергу, заявив, що пов'язувати зняття санкцій з боку Євросоюзу з виконанням Мінських угод «безглуздо».