Mercedes-Benz слідом за Volkswagen потрапив у дизельний скандал: у США подали позов на концерн

У США проти німецького автовиробника Mercedes-Benz подано позов про фальсифікації даних щодо викидів дизельних автомобілів, оснащених технологією зниження викидів BlueTEC, повідомляє Bloomberg.

Позов був поданий від юридичної компанії Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, яка бере активну участь у дизельному скандалі з Volkswagen.

Позивачі вказують, що пристрій, встановлений на дизельних двигунах з технологією BlueTEC, дозволяє автомобілям за температури нижче 50 градусів за Фаренгейтом (10 градусів Цельсія) відключати контроль за шкідливими викидами і тим самим порушувати встановлені в США норми, що робить ці машини менш екологічними, ніж заявляє автовиробник.

Позов був поданий від власника Mercedes в штаті Іллінойс, який, у свою чергу, стверджує, що пристрій використовується лише для відключення в двигунах BlueTEC системи, покликаної знижувати частку оксиду азоту у вихлопі.

Представник Daimler AG (Mercedes — торгова марка Daimler) Йорг Хоу назвав позов «необґрунтованим» і заявив, що компанія буде оскаржувати позов і захищати свою репутацію.

На тлі повідомлень про позов до Mercedes акції Daimler у Франкфурті впали на 4,2%, продемонструвавши найбільший спад з 4 лютого, передає РБК.

Питання про відповідність дизельних двигунів екологічним стандартам стало широко висвітлюватися після того, як влітку 2015 року в автомобілях німецького концерну Volkswagen було виявлено програмне забезпечення, що дозволяє обійти екологічні норми США.

Голова концерну Мартін Вінтеркорн був змушений покинути свій пост, а прокуратура Німеччини почала розслідування його діяльності. У ряді країн Європи і Азії почалися перевірки Volkswagen.