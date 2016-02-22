Кабмін просить у Ради тимчасове право звільняти гендиректорів держпідприємств

Кабінет міністрів України просить Верховну Раду України наділити його тимчасовим - строком до 6 місяців - правом звільняти керівників державних підприємств, призначених до 1 січня 2016 року, в односторонньому порядку.

Про це йдеться в підготовленому урядом проекті закону №4105, опублікованому на сайті парламенту.

"Тимчасово надати органу управління право в односторонньому порядку розривати за погодженням з Кабінетом Міністрів України контракти з керівниками державних підприємств, установ, організацій і господарських структур, що належать до сфери управління міністерств, інших органів виконавчої влади та державних колегіальних органів, укладені до 1 січня 2016", - йдеться в проекті закону.

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Як наголошується в пояснювальній записці до документа, мета законопроекту - оперативне оновлення кадрового складу керівників державних підприємств, установ, організацій і господарських структур.

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Як повідомляв УНІАН, реформа системи управління держпідприємствами є однією з ключових реформ уряду, запланованих на 2016 рік. Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслював, що Кабмін ініціює аудит 50 найбільших держпідприємств країни з метою пропозицій подальшого розвитку компаній та удосконалення системи їх управління.