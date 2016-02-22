Газ для промисловості незначно подешевшає з березня

НАК «Нафтогаз України» з 1 березня 2016 року знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 0,2% порівняно з лютим 2016 року - до 7 342 грн за тис. куб. м з 7 354 грн за тис. куб. м, йдеться в повідомленні компанії.

Водночас, за даними «Нафтогазу», максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 березня 2016 року зростуть на 0,2% - до 8 385 грн за тис. куб. м з 8 366 грн за тис. куб. м у лютому 2016 року.

Як зазначили в компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовано залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Ціни на паливо вказано з урахуванням ПДВ і тарифів на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Національну комісію з регулювання в енергетиці права на встановлення цін на природний газ для промисловості.