Депутати пропонують створювати на гірських територіях України спеціальні інвестзони

Депутати пропонують створювати на гірських територіях України спеціальні інвестиційні зони, що передбачають митні і податкові пільги, для поліпшення соціально-економічного становища даних регіонів.

Відповідний законопроект № 4102 «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах України» перебуває на розгляді Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва.

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Як наголошується у пояснювальній записці, гірські території України знаходяться у значно гіршому соціально-економічному становищу, ніж інша частина України. Для виправлення ситуації автори законопроекту пропонують створювати території пріоритетного розвитку із запровадженням на них спеціального режиму інвестиційної діяльності.

Зокрема, на територіях пріоритетного розвитку пропонується 3 законодавчому порядку встановити спеціальні митні, податкові режими та механізми відшкодування і дотацій за затвердженими інвестиційними проектами. Пільги стосуватимуться інвесторів, які вкладають кошти у виробництво, спрямоване на створення робочих місць для місцевого населення, використання місцевих природних ресурсів, яке не несе загрози природним комплексам гір і сприяє наповненню місцевих бюджетів.

Серед пріоритетних напрямків розвитку гірських територій відзначаються: дорожнє господарство та інфраструктура, агровиробництво і переробка сільськогосподарської продукції, лісове господарство, будівництво туристично-рекреаційних об'єктів, альтернативна енергетика тощо.

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Довідка УНІАН. На Закарпатті спеціальний інвестиційний режим було введено у 1998 році, він діяв до 2004 року. На територіях пріоритетного розвитку за цей час було затверджено 99 інвестиційних проектів, з яких 75 реалізовувалися. Сума отриманих інвестицій становила 233,3 млн дол., з них 208,9 млн дол. - іноземні інвестиції.