"Антонов" і Taqnia підписали угоду про виробництво літаків в Саудівській Аравії

Держпідприємство "Антонов", єдиний виробник авіатехніки в Україні, і аравійське підприємство Taqnia Aeronautics підписали чергову угоду про кооперацію щодо організації в Королівстві Саудівська Аравія (КСА) літакобудівного комплексу і організації виробництва літаків Ан-132, Ан-148 і Ан-178.

Як повідомила прес-служба "Антонова", відповідну угоду було підписано під час виставки ADEF-2016 керівниками підприємств.

"Зазначений документ містить конкретні плани щодо постачання, організації експлуатації, післяпродажної підтримки літаків "Антонов" сімейств Ан-132, Ан-148 і Ан-178. Він також стосується подальших робіт щодо запуску коопераційного виробництва Ан-132 в КСА", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНАИН, раніше "Антонов" і Taqnia Aeronautics підписали кілька меморандумів про спільне просування на ринок Саудівської Аравії літаків Ан-148 і Ан-132, а також меморандум про взаєморозуміння щодо поставки 30 багатоцільових літаків Ан-178 Королівським ВПС Саудівської Аравії.

За оцінками "Антонова", потреба ринку в літаках типу Ан-132 на найближчі 20 років становить близько 900 одиниць, а в літаках типу Ан-178 - 1100 одиниць.

"Антонов" 7 травня 2015 року почав льотні випробування нового транспортного літака Ан-178, урочиста викочування якого відбулася на початку квітня минулого року.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225. За підсумками 2014 року "Антонов" трохи збільшив чистий прибуток порівняно з 2013 роком - до 39,3 млн грн.