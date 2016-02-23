Угорщина хоче "компенсувати" Путіну відмову від закупівлі нових вертольотів контрактом на їхню модернізацію

Як повідомило УНІАН джерело, обізнане з ходом переговорів, під час візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви 17 лютого угорська сторона відмовилася від закупівлі 30 одиниць вертольотів Мі-8/Мі-17 російського виробництва.

За словами співрозмовника агентства, очільник угорського уряду аргументував це рішення тиском з боку керівництва ЄС.

"Активне поширення інформації щодо можливого підписання Орбаном російського вертолітного контракту в українських та європейських ЗМІ стало однією з причин посиленого тиску ЄС на угорський уряд і, як наслідок, відмови від цієї угоди", - повідомив він. При цьому він додав, що Орбан спробував "пом'якшити" ситуацію і запропонував Путіну варіант, за яким Росія модернізує наявні п'ять вертольотів Мі-17 угорської армії.

За його словами, представники угорського уряду вважають, що санкції ЄС не поширюються на здійснення ремонту військової техніки, хоча за міжнародним правом "товаром військового призначення" вважається відповідні вироби, послуги і технології. У зв'язку з цим уряд Угорщини, одразу після повернення урядової делегації з Москви, оголосив тендер на капітальний ремонт цих вертольотів у період 31 травня 2016 року до 30 листопада 2017 року.

Читайте такожПутін і Орбан обговорили продаж Угорщині 30 вертольотів Мі-8/17, незважаючи на санкції

"До тендеру формально допускаються всі країни і компанії, але очевидно, що пропозиція призначена саме для Росії. Адже, за такий короткий термін розробити і запропонувати Угорщині пакет модернізації вертольотів радянського виробництва практично неможливо. За винятком, природно, Росії й України. Адже українська оборонна промисловість уже близько десяти років володіє повним циклом виробництва і модернізації вертольотів. А в такому питанні, як ремоторизація, Україна може допомогти Угорщині – тільки український завод "Мотор Січ" виробляє оригінальні двигуни для радянських вертольотів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Орбан в Москві за підсумками переговорів з Путіним заявив, що період автоматичного продовження європейських санкцій проти Росії залишився позаду. «Досі санкції продовжувалися автоматично. Я думаю, що цей період вже позаду. Дедалі більше країн у Європі розуміють те, про що я говорю», - сказав Орбан.

Путін, у свою чергу, заявив, що пов'язувати зняття санкцій з боку Євросоюзу з виконанням Мінських угод «безглуздо».