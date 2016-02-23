Космічне агентство звільнило гендиректора КБ "Південне"

Державне космічне агентство України (ДКАУ) звільнило генерального конструктора-генерального директора держпідприємства "Конструкторське Бюро "Південне" Олександра Дегтярьова.

Як повідомила прес-служба підприємства, відповідний наказ був підписаний головою ДКАУ Любомиром Сабадошем 17 лютого 2016 року. Причини звільнення конструкторське бюро не вказує.

Крім того, у поширеному зверненні трудового колективу КБ "Південне" до президента України Петра Порошенка звільнення Дегтярьова названо «примусовим і безпідставним».

"На наш погляд, ця, безвідповідальна з боку ДКАУ акція, для підприємства і галузі стане, без перебільшення, катастрофою. По-перше, це призведе до руйнування міжнародної кооперації, створеної КБ «Південне» і, як наслідок, до багатомільйонних збитків. По-друге, десятки тисяч кваліфікованих фахівців залишаться без роботи. По-третє, зрив виконання наявних контрактів з іноземними замовниками призведе до повної втрати позитивного іміджу країни на світовому космічному ринку", - йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник голови Державного космічного агентства України Олександр Голуб повідомив, що Кабінет міністрів України розглядає відразу кілька варіантів об'єднання держпідприємств «Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" та "Південний машинобудівний завод ім. Макарова".

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" є науково-конструкторських підприємством з розробки ракетно-космічної техніки. Одним з проектів, що реалізуються підприємством, є багатоцільовий ракетний комплекс "Сапсан".