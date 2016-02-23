Україна збільшила виробництво сталі, зберігши 10-е місце в рейтингу

Українські металурги в січні 2016 року порівняно з січнем минулого року збільшили виробництво сталі на 3,6% - до 1,938 мільйона тонн, зберігши при цьому 10-е місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

Згідно з повідомленням, за підсумками січня лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно зберіг Китай з показником 63,2 мільйона тонн (зниження на 7,8% до січня 2015 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в наступному порядку: Японія (8,8 мільйона тонн, -2,8%), Індія (7,4 мільйона тонн, -1,2%), США (6,6 мільйона тонн, -8,8%), Південна Корея (5,7 мільйона тонн, -4,5%), Росія (5,5 мільйона тонн, -10,6%), Німеччина (3,6 мільйона тонн, -2%), Туреччина (2,6 мільйона тонн, +0,8%) і Бразилія (2,5 мільйона тонн, -18%).

В цілому в січні 2016 року порівняно з січнем минулого року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 7,1% - до 127,7 мільйона тонн.

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Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-е місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 мільйона тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-е місце з результатом виплавки 27,2 мільйона тонн.

З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники.

Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей.

Другий фактор, прояв якого було найбільш помітно в 2015 році, – зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках.

Тим не менш, за підсумком 2015 року Україна зберегла 10-е місце в галузевому рейтингу.