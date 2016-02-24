Україна минулого року скоротила експорт зброї вдвічі

Україна за підсумками 2015 року скоротила експорт зброї в два рази - до 323 мільйонів доларів з 657 мільйонів доларів у 2014 році, говориться в аналітичних матеріалах Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру (SIPRI).

Згідно інформації SIPRI, Україна в минулому році продовжила експорт товарів військового призначення в Російську Федерацію. За даними організації, в 2015 році цей показник склав 72 мільйони доларів проти 155 мільйонів доларів у 2014 році.

Крім того, до трійки найбільших покупців української зброї, крім Росії, ввійшли Китай і Таїланд, які імпортували з України зброї на 98 мільйонів доларів, 37 мільйонів доларів відповідно.

У загальному обсязі військового експорту авіатехніки було продано на 108 мільйонів доларів, броньованих машин - на 63 мільйони доларів, двигунів - на 148 мільйонів доларів, кораблів - на 4 мільйони доларів.

За даними SIPRI, загальна частка військового експорту України 2010-2015 році склала 2,6%, що дозволило їй зберегти за собою 9 місце в списку найбільших світових експортерів. Разом з тим, аналогічний показник у 2009-2014 роках становив 3%.

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Як повідомляв УНІАН, раніше гендиректор державного оборонного концерну "Укроборонпром" Роман Романов заявив, що обсяг експортних контрактів концерну на постачання озброєння до 2015 року складав 1,3 мільярда доларів.

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У травні 2015 року президент України Петро Порошенко заявив, що Україна найближчим часом має увійти до п'ятірки найбільших експортерів озброєння.