"Надра України" залучить інвестиції в розвідку родовищ ільменіту на Житомирщині

Національна акціонерна компанія «Надра України» планує в поточному році провести конкурси із залучення інвестицій для фінансування пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт на двох родовищах ільменіту в Житомирській області, йдеться в повідомленні компанії.

«Найближчим часом буде оголошено конкурс, об'єктами якого стануть два родовища ільменіту: Красноріченське і Паромівське, розташовані на території Житомирської області», - повідомляють в компанії.

Згідно з повідомленням, спеціальними дозволами на користування надрами даних родовищ володіє підприємство «Житомирбуррозвідка» — афілійоване підприємство «Надра України».

Як повідомляв УНІАН, за словами голови правління «Надра України» Ярослава Климовича, незважаючи на складні фінансові умови, компанія продовжує працювати на беззбитковому рівні, а також займається пошуком коштів на погашення заборгованості своїх дочірніх підприємств.

За минулий рік «Надра України» заплатила до бюджету понад 45 млн грн податків та обов'язкових платежів. Більше 8 млн грн компанія направила в якості фінансової допомоги дочірнім підприємствам, які є самостійними юридичними особами.

За даними «Надра України», протягом 2015 року компанія забезпечила дочірні підприємства додатковими обсягами робіт на суму близько 5 млн грн, що стало вагомою підтримкою їх господарської діяльності.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій «Надра України» належать державі в особі Державної служби геології та надр.