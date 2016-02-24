Падінння промвиробництва в Україні в січні сповільнилося до 1,7%

Падіння промислового виробництва в Україні у січні 2016 року порівняно з січнем 2015 року сповільнилося до 1,7% з 2,1%, зафіксованих місяцем раніше (грудень 2015 року до грудня 2014 року).

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем, груднем 2015 року, промвиробництво в січні 2016 року впало на 18,6% після зростання на 1% у грудні до листопада.

За інформацією Держстату, зростання виробництва в січні 2016 року порівняно з січнем 2015 року зафіксовано лише у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 5,2%, виробництві електричного обладнання – на 4,7%, виробництві меблів та іншої продукції – на 4,4%, постачання електроенергії, газу і пари – на 2,2%.

Зростання виробництва порівняно з попереднім місяцем у січні зафіксоване тільки у постачанні електроенергії, газу і пари – на 8%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 2,9%.

Найбільше падіння виробництва у січні 2016 року порівняно з січнем 2015 року зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електричної та оптичної продукції – на 20,1%, деревообробній промисловості – на 8,3%, хімічної промисловості – на 7,5%, фармацевтиці – на 7,3%.

Найбільше падіння порівняно з попереднім місяцем зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електричної та оптичної продукції – на 58,9%, виробництві меблів та іншої продукції – на 50,7%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без врахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, падіння промислового виробництва в Україні в грудні 2015 року, порівняно з груднем 2014 року сповільнилося до 2,1% з 4,9%, зафіксованих місяцем раніше.

В 2015 році порівняно з 2014 роком падіння промвиробництва прискорилося до 13,4% з 10,7%, зафіксованих роком раніше.

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У грудні 2015 року порівняно з листопадом промвиробництво зросло на 1% після падіння на 1,7% у листопаді до жовтня.