Кабмін схвалив отримання Одеським припортовим заводом 600 мільйонів кредиту

Кабінет міністрів України схвалив наказ Фонду державного майна, згідно з яким Одеський припортовий завод може отримати кредит розміром 600 мільйонів гривень для закупівлі природного газу, оскільки наразі завод працює у збиток через падіння цін на свою продукцію.

Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму засіданні 24 лютого.

За словами голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса, кредитором виступить "Укргазбанк". Кредитна лінія для підприємства відкривається по 15 листопада 2016 року під 22% річних у гривні та 12% у доларах.

Як зазначив Білоус, ці кошти потрібні ОПЗ для поповнення робочого капіталу, який буде спрямовуватися на закупівлю газу, оскільки зараз підприємство працює у збиток через падіння світових цін на свою продукцію.

"Через те, що впали сировинні ринки, ціни на аміак обвалилися на 15%. На карбамід також в районі 14-15%. Вже на початку 2016 року ціни впали ще на 25%. Фактично ціни впали нижче собівартості. Для того, щоб не допустити збитковості підприємства, ми відключили половину агрегатів", - сказав Білоус.

За його словами, ОПЗ за таких умов у січні отримав збиток розміром 53 мільйони гривень, а у лютому отримає 57 мільйонів гривень збитку. Як зазначив голова ФДМУ, отримання кредиту дозволить підприємству не зупиняти виробництво та повернутися до прибутковості в сезон високого попиту на продукцію, тобто наприкінці весни.

Також Білоус розповів, що в ціні продукції ОПЗ близько 90% витрат припадає на закупівлю газу. При цьому він повідомив, що зараз завод споживає близько 65 мільйонів кубометрів газу на місяць, тоді як при повному завантаженні використовує понад 120 мільйонів кубометрів палива.

За вимогою прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка керівник ФДМУ розповів про постачальників газу для підприємства.

"У січні-лютому за 20 мільйонів кубометрів закуповується на "Універсальної товарної біржі" шляхом проведення торгів. Ціна нижче НАКовской ("Нафтогазу України" - УНІАН). І 45 мільйонів кубометрів закуповується у локальних споживачів. На сьогоднішній день 45 мільйонів кубометрів закуповується у компанії "СК Північ", - повідомив Білоус.

При цьому він розповів, що 23 лютого провів переговори з представниками французької компанії Gaz de France, які запропонували постачати на першому етапі близько 30 мільйонів кубометрів газу для ОПЗ за ціною 190 доларів на кордоні України.

На цю інформацію відреагував глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомивши, що НАК може запропонувати кращу ціну постачання газу для ОПЗ, хоча в "Нафтогаз" з проханням обговорити ціну газу для ОПЗ не зверталися.

"До нас не зверталися, і у нас зараз можна буде купити дешевше", - сказав Коболєв.

При цьому Яценюк закликав Фонд держмайна забезпечити прозорі умови закупівлі газу для заводу за кредитні кошти, а також запропонував "Нафтогазу" взяти участь в торгах.

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Як повідомляв УНІАН, Одеський припортовий завод є одним з найскандальніших держпідприємств України, в його діяльності ЗМІ часто виявляли фінансові махінації, які призводили до вимивання коштів із заводу, особливо при закупівлі природного газу.

Низка експертів неодноразово заявляли, що через можливість виводити значні суми коштів з цього підприємства його приватизація неодноразово відкладався.

Фонд державного майна України планує 30 червня 2016 року почати конкурс з приватизації Одеського припортового заводу. Раніше голова фонду Білоус в інтерв'ю УНІАН повідомив, що відкладати приватизацію підприємства далі не можна, тому що ситуація на ринку аміаку і карбаміду не стане кращою, а запасу потужності у заводу небагато.

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Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (Южне, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.