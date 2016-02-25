"Антонов" показав відеопрезентацію нового літака Ан-132

Державне підприємство "Антонов", що входить в концерн "Укроборонпром", єдиний виробник авіатехніки в Україні, представило відеопрезентацію вітчизняного багатоцільового транспортного літака Ан-132.

Презентацію на своїй Twitter-сторінці оприлюднив президент України Петро Порошенко.

"Чудова новина! Путівку в життя отримав новий український багатоцільовий літак Ан-132", - написав Порошенко.

Чудова новина!



Путівку в життя отримав новий український багатоцільовий літак Ан-132.



Безхмарних польотів!https://t.co/aCUgdXvYeP — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 февраля 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство "Антонов" і аравійське підприємство Taqnia Aeronautics підписали угоду про кооперацію щодо створення в Королівстві Саудівська Аравія (КСА) літакобудівного комплексу і організації виробництва літаків Ан-132, Ан-148 і Ан-178.

Документ містить конкретні плани щодо постачання, організації експлуатації, післяпродажної підтримки літаків "Антонов" сімейств Ан-132, Ан-148 і Ан-178.

Він також стосується подальших робіт щодо запуску коопераційного виробництва Ан-132 в КСА.