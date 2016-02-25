Статус агресора не завадив: Україна поставила РФ турбіни для військових кораблів і комплектуючі для літаків

Про це йдеться в аналітичних матеріалах Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру (SIPRI).

Читайте такожУкраїна минулого року скоротила експорт зброї вдвічі

Згідно з інформацією організації, в 2015 році була виконана поставка двох газових турбін DS-71 і двох DT-59 виробництва підприємства "Зоря-Машпроект" для багатоцільового сторожового корабля дальньої морської зони ВМФ Росії "Адмірал Григорович". За інформацією SIPRI, всього у 2010 році було замовлено по 6 турбін кожного типу.

Крім того, в 2015 році Україна продовжила поставки комплектуючих для транспортних літаків Ан-148, які почалися ще в 2013 році.

Раніше інформація про те, що українське держпідприємство "Антонов" співпрацює в цьому проекті з російським підприємством "Воронезьке літакобудівне товариство", з'явилася від Міноборони Росії і пізніше була підтверджена представниками оборонного концерну "Укроборонпром", до складу якого входить "Антонов".

УНІАН звернувся із запитом до "Укроборонпром" для отримання коментарів з даної інформації.

Читайте такожРосія постачає зброю до Сирії придбаним через фірму-"прокладку" в України кораблем - ЗМІ

Також в матеріалах організації повідомляється, що українське транспортне судно "Григорій Агафонов", раніше належало Українському Дунайському пароплавству, було викуплено Росією через монгольську компанію і на даний момент під назвою "Казань-60" використовується Міноборони РФ для поставок озброєння до Сирії.

Як повідомляв УНІАН, всього, за даними SIPRI, Україна минулого року експортувала до Росії товарів військового призначення на 72 млн дол. Загальний експорт України зброї в різні країни в минулому році склав 323 млн дол., що в два рази менше, ніж у 2014 році.

Читайте такожКонтр-адмірал ВМС спростовує звинувачення на адресу офіцерів командування українського флоту

В 2014 році, після анексії Криму російськими військами, український уряд офіційно повністю припинило відвантаження в Росію товарів військового призначення, а 16 червня того ж року президент країни Петро Порошенко повністю заборонив будь-яку співпрацю з РФ у сфері військово-промислового комплексу.